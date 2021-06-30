Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Porche'nin yeni üyesine hayran kalacaksınız! İşte Porche SUV'dan 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT ve tüm özellikleriTürksat 5A frekans listesi, bilgileri 2021 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?MEB duyurdu: LGS tercihleri 5-16 Temmuz'da yapılacak!Aslı Enver’in yeni sevgilisi Sarp Batur kimdir, mesleği ne?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim iddialarına kinayeli yanıt: 6 ay sonra seçim var, biliyorsunuz değil mi?LGS'de kaç kişi birinci oldu 2021? LGS'de kaç kişi full çekti 2021?Merak edilen gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aslı Enver - Sarp Batur ile aşk yaşıyor!Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?Onlar berbere gidemeyince berber onlara gitti! İhtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti!
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Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında bugün bambaşka bir tarif göreceksiniz. Gelinler bugün mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni yapmaya hazırlanıyor. Sizler de mutfağınızda bu kez değişik bir lezzet denemek isterseniz Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi haberimizde. Peki Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | 7'den 70'e herkesin bayılarak yiyebileceği farklı bir lezzet olan Püre Yatağında Saray Yahni bugün Gelinim Mutfakta'ya konuk oldu. Bizlerde programda yer alan menünün malzemelerine ve yapılışına haberimizde yer verdik. İşte  Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları.

PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ MALZEMELERİ

Tavuk sote için malzemeler;

4 parça tavuk göğsü

Sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay bardağı su

Patates püresi için;

4 -5 adet orta boy haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ NASIL YAPILIR?

Gözünüz korkmasın çünkü yapılışı ismi kadar uzun değil. Öncelikle kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü yıkayıp tencereye koyuyoruz sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Suyunu çekmesinin ardından yağı ekleyip bir kaç kez çevirdikten sonra soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi ilave edip karıştırıyoruz. 

İkinci aşamada salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyip yarım bardak suyu ilave ediyoruz. 

10-15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra sotemiz hazır hale gelecek. 

Son aşamada patates püresi için haşlanmış sıcak patatesi eziyoruz ve içine tereyağ, süt, tuz ekleyip blenderla püre haline getiriyoruz. Karabiberi de eklemeyi unutmayalım.

Servis edeceğimiz tabağa püremizi koyduktan sonra da tavuk soteden koyuyoruz ve hazır, Afiyet olsun...

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