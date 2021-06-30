Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | 7'den 70'e herkesin bayılarak yiyebileceği farklı bir lezzet olan Püre Yatağında Saray Yahni bugün Gelinim Mutfakta'ya konuk oldu. Bizlerde programda yer alan menünün malzemelerine ve yapılışına haberimizde yer verdik. İşte Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları.

PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ MALZEMELERİ

Tavuk sote için malzemeler;

4 parça tavuk göğsü

Sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay bardağı su

Patates püresi için;

4 -5 adet orta boy haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ NASIL YAPILIR?

Gözünüz korkmasın çünkü yapılışı ismi kadar uzun değil. Öncelikle kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü yıkayıp tencereye koyuyoruz sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Suyunu çekmesinin ardından yağı ekleyip bir kaç kez çevirdikten sonra soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi ilave edip karıştırıyoruz.

İkinci aşamada salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyip yarım bardak suyu ilave ediyoruz.

10-15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra sotemiz hazır hale gelecek.

Son aşamada patates püresi için haşlanmış sıcak patatesi eziyoruz ve içine tereyağ, süt, tuz ekleyip blenderla püre haline getiriyoruz. Karabiberi de eklemeyi unutmayalım.

Servis edeceğimiz tabağa püremizi koyduktan sonra da tavuk soteden koyuyoruz ve hazır, Afiyet olsun...