Gelinim Mutfakta Renkli Domates Soslu Gnocchi Tarifi |Renkli Domates Soslu Gnocchi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Renkli Domates Soslu Gnocchi yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Renkli Domates Soslu Gnocchi yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Renkli Domates Soslu Gnocchi nasıl yapılır? Renkli Domates Soslu Gnocchi tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

RENKLİ DOMATES SOSLU GNOCCHİ MALZEMELERİ

4 adet orta boy patates

1 su bardağı irmik unu

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz parmesan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Domates sosu için;

2 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yaprak fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber

1 diş sarımsak

RENKLİ DOMATES SOSLU GNOCCHİ NASIL YAPILIR?

Patatesleri yumuşayana kadar fırında pişirelim.

Doğradığımız domatesleri ve sarımsağı ilave edip karıştıralım.

Diğer tüm malzemeleri de ekleyip yoğuralım ve sert bir hamur elde edelim.

Hamurdan uzun şeritler elde edip bir parmak kalınlığında parçalar ayıralım.

Gnocchi tahtası ya da çatalın ters yüzü ile şekil verelim.

2 litre kaynayan tuzlu suda haşlayalım.

Domates sosu için domateslerin kabuğunu soyup küçük küçük doğrayalım.

Zeytinyağını sos tavasında ısıtalım.

Doğradığımız domatesleri ve sarımsağı ilave edip karıştıralım.

Baharatları da ekleyip kaynayana kadar pişirelim.

El blendırı ile pürüzsüz bir hale gelene kadar çekelim.

Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.