Gelinim Mutfakta Samsades Tatlısı tarifi | Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta'nın final yemeğinde enfes bir tatlı var. Tatlı severler ekran başına... Gelinim Mutfakta yarışmacıları bugün Ege yöresine ait Samsades Tatlısını yaparak puanları toplamaya çalışacak. Bizler de Gelinim Mutfakta Samsades Tatlısı tarifine haberimizde yer verdik. İşte yapması kolay lezzeti efsane Samsades Tatlısı malzemeleri ve yapılışı...

SAMSADES TATLISI NEDİR, MALZEMELERİ NELER?

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1,5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

SAMSADES TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle unu bir kaba alıyoruz ve tuz koyuyoruz. Ardından 1,5 su bardağı suyu una ekleyip, su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğuruyoruz.

Sonra hazırladığımız hamuru 10-15 dakika dinlendiriyoruz.

İkinci aşamada dinlenen hamuru iki eş bezeye bölüyoruz ve bezeleri merdane yardımıyla unlayarak inceltiyoruz. Ardından incelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil veriyoruz.

İç dolgusu için de or peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırıyoruz.

Hazırladığımız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirip muska şeklinde sardıktan sonra hamurları kızgın yağda kızartıyoruz.

Üçüncü aşamada şerbeti için su, şeker ve tarçını sos tavasına alıp kaynatıyoruz. Ardından şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştiriyoruz.

Kızarttığımız sıcak muskaları sıcak şerbete ilave edip çok fazla bekletmeden çıkartıyoruz.

Kaymakla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...