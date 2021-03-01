Gelinim Mutfakta Saniye Kuşçu ve kayınvalidesi Nurşen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gelinim Mutfakta yemek yarışma programından elenen yarışmanı Esra Hanımın yerine Saniye Kuşçu ve kayınvalidesi Nurşen hanım geldi. Programın takipçileri merakla Saniye Kuşçu kimdir, nereli kaç yaşında? Kayınvalide Nurşen kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte Saniye Hanım ve kaynanası Nurşen Hanım hakkında bilgiler...
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yeni yarışma Saniye Kuşçu ve kayınvalidesi Nurşen oldukça dikkat çekiyor. Geçen hafta Esra ve kayınvalidesi Fatma Hanım elenmesinin ardından yeni haftada Saniye Kuşçu ve kayınvalidesi Nurşen diğer yarışmacılara rakip oldu.
SANİYE KUŞÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Saniye Kuşçu 28 yaşında ve Giresunlu bir ailenin kızıdır. 4 yıllık evli ve 1 çocuk sahibi olan Kuşçu, Sağlık Yönetimi bölümünde lisans eğitimi alıyor.
NURŞEN HANIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Saniye Kuşçu'nun kaynanası Nurşen Hanım hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.