Seda Sayan tarafından sebzeli börek tarifi ve malzemeleri açıklandı. Ekran başında yarışmayı izleyenler nasıl yapıldığını merak ederek araştırmaya başladı Gelinim Mutfakta Sebzeli Börek tarifi |Sebzeli Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

SEBZELİ BÖREK MALZEMELERİ

3 adet yufka

1 orta boy soğan

1 orta boy patates

2 orta boy patlıcan

4 adet çarliston biber

2 orta boy havuç

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

1 adet yumurta

Haşhaş yada çörekotu

SEBZELİ BÖREK TARİFİ

Soğan ve minik doğranmış biberleri sıvı yağda soteleyelim.

Üzerine minik küpler halinde doğranmış patlıcan, havuç ve patatesimizi de ekleyelim.

Tuz ve karabiberi de ilave ederek 10 dk kavuralım (Patates ve havucu dileyen rendeleyebilir de. Biz ağıza tane tane gelmesini istediğimiz için küp doğradık.)

İç harcımız biraz soğusun ve diğer yanda yufkalarımızı üçgen keselim. Harcın içinde yağ kullandığımız için yufkaya tekrar yağ sürmüyoruz.

Dilediğiniz miktarda iç harçtan koyarak böreğimizi yanlardan katlayıp yufka boyunca sarıyoruz.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize sardığımız börekleri dizelim.

Üzerine 1 adet yumurtamızı fırça yardımı ile sürelim.

Onun üzerine haşhaş (yada çörekotu) dökerek 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim Afiyet olsun...