Gelinim Mutfakta Sebzeli Noodle tarifi | Sebzeli Noodle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Sebzeli Noodle tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haftanın yeni gününde gelinler Sebzeli Noodle yaparak puanları toplamaya çalışıyor. Peki Sebzeli Noodle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

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Gelinim Mutfakta Sebzeli Noodle tarifi... SEBZELİ NODDLE MALZEMELERİ VE TARİFİ *250 gramyumurtalı noodle

*1 adetdolmalık biber

*1 adetkırmızı biber

*1 adethavuç

*70 grambrokoli(2 avuç kadar)

*10 adetmantar

*4 yemek kaşığısoya sosu

*3-4 yemek kaşığızeytinyağı(ya da susam yağı) SEBZELİ NODDLE NASIL YAPILIR? Kaynayan tuzlu suda noodleları pişene kadar 10 dakika kadar haşlayın. Pişince süzüp bir kenara alın. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Sırasıyla havuç, brokoli, biberler ve mantarları ilave edip soteleyin. Sebzeler biraz yumuşayınca (sadece biraz, çok yumuşamasın) üzerine soya sosunu ilave edip karıştırın. Hemen arkasından haşlanıp süzülmüş noodleları ilave edin ve malzemeler homojenize olana kadar karıştırın. Üzerine doğranmış taze soğan serperek sıcak sıcak servis edin. Bölge Gündem gelinim mutfakta