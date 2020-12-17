Gelinim Mutfakta Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) tarifi | Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) nasıl yapılır? Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

SEBZELİ SAMOSA BÖREĞİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

5 adet yufka

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 adet soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu için

Yoğurt

SEBZELİ SAMOSA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Önce soğanlar küçük küp şeklinde doğranır zeyntinyağda kavrulur. Soğanlar kavrulurken patatesler ve havuçlar rendelenir. Kavrulan soğanlara eklenir. Tüm harç kavrulduktan sonra baharatlar eklenerek karıştırılıp soğumaya bırakılır. Diğer yanda yoğurt yumurta zeytinyağı ve biraz tuz çırpılır. Yufkalar hepsi üst üste gelecek şekilde açılır ve 4 parmak genişliğinde kesilir. Hazırlamış olduğumuz sostan üzerlerine sürülür ve iç harç koyularak muska şeklinde kapatılır. Üzerine yumurta sarısı sürülerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir. Orjinali fırındır ancak kızartmasıda yapılabilinir. Değişik bir tattır tavsiye ederim.