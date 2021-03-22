Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nagehan kim?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları bir hayli dikkat çekiyor. 134.haftanın yeni yarışmacısı Seda Yılmaz ve kaynanası Nagehan Hanım programa iddialı bir giriş yaptı. İşte Seda Yılmaz ve Nagehan Yılmaz hakkında bazı bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yeni yarışmacı Seda Yılmaz 1 yıllık evli ve 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan gelen Yılmazi kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini vurguladı. Dişli yarışmacı ayrıca Ayten'in de elenmesi gerektiğini ifade etti.

GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA NAGEHAN KİMDİR?

Seda Hanım'ın kaynanası Nagehan Hanım programa getirdiği köpeği ile olay oldu. Köpeği gören diğer kaynanalar durumu hoş karşılamayınca kayınvalideler odasında köpek yüzünden kriz yaşanıyor.