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Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sezon final tarihi belli oldu. Bu yıl Seda Sayan'ın keyifli sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da sezon finaline Aysun, Ayten, Gönül ve Yağnur kaldı. Başa baş giden mücadelede sezon finali büyük ödülünü kim alacak? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021? Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? İşte tüm detaylar!

Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?

3 sezon boyunca izleyici karşısına gelen ve reyting rekorları kıran sevilen program Gelinim Mutfakta'dan üzücü haber geldi. Milyonlarca sıkı takipçisi olan ünlü program sezon finaliyle sevenlerine kısa bir süreliğine veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ 2021 NE ZAMAN?

12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan Gelinim Mutfakta tam 3 sezon ekranlarda boy göstermişti. Rakiplerini her gün eleyerek reyting listelerini alt üst eden programın sezon final tarihi duyuruldu.

Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?

Seda Sayan bu hafta sezon finali yapacaklarını duyurdu. Gelinim Mutfakta 2 Temmuz 2021 tarihinde sezon finali yapacak. 

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GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ BÜYÜK ÖDÜL NE 2021?

Gelinim Mutfakta 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Her gün bir gelin yaptığı yemekler sayesinde topladığı puanlarla birinci olup çeyrek altının sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?

Sezon finalinde ise bir gelim 20 bilezik sahibi olacak. 

Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?

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