Gelinim Mutfakta sultan çanağı tarifi | Sultan çanağı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifini deniyor. Tarifi merak eden izleyiciler ' Sultan çanağı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Sultan çanağı tarifine yer verdik. İşte harika lezzetin tarifi...

SULTAN ÇANAĞI MALZEMELERİ

2 adet yufka

400g tavuk göğsü

400g tavuk pirzola

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası (1 kaşığını ketçap kullanabilirsiniz)

1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye

1 adet patlıcan

Pulbiber

Kekik

Karabiber

Tuz

Beşamel sos için:

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

SULTAN ÇANAĞI TARİFİ

Patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın.

Süzgece alarak yağının süzmesi bekleyin bu arada tavukları soteleyin.

Tavukları kuş başı doğrayın, tencereye alarak arada karıştırarak pişirin.

Rengi dönüp suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.

Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçapı ilave edin.

Kapağını kapatarak 4-5dk kadar pişmeye bırakın.

Suyunu çektikten sonra bezelye ve patlıcanı ilave edin.

Baharatları da ekleyerek 3-4dk daha pişirin.

Tavuklar da artık pişmiş olmalılar.

Beşamel sos için, tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin.

Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.

Küçük bir kaseye 4'e böldüğünüz yufkadan serin.

Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin.

Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın.

Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.

Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün.

190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin.

Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün.

Peynirler eriyip kızardığında alabilirsiniz.