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  3. Gelinim Mutfakta Tahinli Pekmezli İrmik Helvası tarifi | Tahinli Pekmezli İrmik Helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Tahinli Pekmezli İrmik Helvası tarifi | Tahinli Pekmezli İrmik Helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinler Tahinli Pekmezli İrmik Helvası yapıyor. Yarışmayı izleyen seyirciler çay ve kahvenin yanında güzel gidecek bu lezzetin tarifini merak ediyor. Tahinli Pekmezli İrmik Helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularının cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta Tahinli Pekmezli İrmik Helvası tarifi...

Gelinim Mutfakta Tahinli Pekmezli İrmik Helvası tarifi | Tahinli Pekmezli İrmik Helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta tahinli pekmezli irmik helvası tarifi için izleyiciler tarafından detaylı araştırmalar yapılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yapımda haftanın finalinde gelinler tahinli pekmezli irmik helvası yapan gelinler belirtilen süre ve malzemeler ile tatlıyı yetiştirmeye çalışıyor. Tahinli Pekmezli İrmik Helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Tahinli Pekmezli İrmik Helvası tarifi...

TAHİNLİ PEKMEZLİ İRMİK HELVASI MALZMELERİ

2 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı pekmez

2 tepeleme yemek kaşığı tahin

5 silme yemek kaşığı irmik

TAHİNLİ PEKMEZLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

Bütün malzemeleri bir tencereye alın.

Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz.

Servis kaselerine paylaştırıp soğumaya bırakıyoruz.

Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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