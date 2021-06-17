Gelinim Mutfakta Tavada Waffle tarifi |Tavada Waffle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Tavada Waffle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde gelinler enfes bir tatlı yapacak. Menüde bugün waffle var. Görünüşüyle bile akıllara kazınmayı başaran tatlıyı evde denemek isteyenler şöyle buyursun. İşte Gelinim Mutfakta Tavada Waffle tarifi...
Meyvelerle süslenerek yapılan ve yapımı da bir hayli kolay olan Tavada Waffle için tarif arayanlar internet arama motorlarında Tavada Waffle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde menüde yer alan Tavada Waffle tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
TAVADA WAFFLE MALZEMELERİ
1 yumurta
4 yemek kaşığı şeker
1, 5 bardak süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağından az sıvı yağ
Aldığı kadar un
Üzeri için malzemeler şöyle;
Nutella
Çeşitli meyveler çikolata sosu fındık ceviz vs
TAVADA MAFFLE NASIL YAPILIR?
İlk olarak derin bir kapta yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından sütü ilave edip çırpmayı sürdürüyoruz.
Daha sonra kabartma tozu, vanilya, tuz ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
Püf nokta unu azar azar eklemekte. Kıvamı yakalamak için unu yavaş yavaş hamurumuz boza kıvamına gelene kadar döküyoruz. Akışkan bir kıvam elde ettikten sonra yapıştırmayan bir tavaya yağ dökmeden 1, 5 kepçe hamurdan döküyoruz.
Alt üst iyice pişmesi gerekiyor. Tüm hamurları sırayla yaptıktan sonra hamurlarımızın üzerine sıcakken nutella sürüp istediğimiz meyveleri diziyoruz.
Dileyen hazır dileyen de ev yapımı sos kullanabilir.