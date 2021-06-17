Gelinim Mutfakta Tavada Waffle tarifi |Tavada Waffle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Meyvelerle süslenerek yapılan ve yapımı da bir hayli kolay olan Tavada Waffle için tarif arayanlar internet arama motorlarında Tavada Waffle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde menüde yer alan Tavada Waffle tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

TAVADA WAFFLE MALZEMELERİ

1 yumurta

4 yemek kaşığı şeker

1, 5 bardak süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

Aldığı kadar un

Üzeri için malzemeler şöyle;

Nutella

Çeşitli meyveler çikolata sosu fındık ceviz vs

TAVADA MAFFLE NASIL YAPILIR?

İlk olarak derin bir kapta yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından sütü ilave edip çırpmayı sürdürüyoruz.

Daha sonra kabartma tozu, vanilya, tuz ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.

Püf nokta unu azar azar eklemekte. Kıvamı yakalamak için unu yavaş yavaş hamurumuz boza kıvamına gelene kadar döküyoruz. Akışkan bir kıvam elde ettikten sonra yapıştırmayan bir tavaya yağ dökmeden 1, 5 kepçe hamurdan döküyoruz.

Alt üst iyice pişmesi gerekiyor. Tüm hamurları sırayla yaptıktan sonra hamurlarımızın üzerine sıcakken nutella sürüp istediğimiz meyveleri diziyoruz.

Dileyen hazır dileyen de ev yapımı sos kullanabilir.