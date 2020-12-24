Gelinim Mutfakta Tavuk Wellington tarifi | Tavuk Wellington nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tavuk Wellington yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Elmalı Crumble yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuk Wellington nasıl yapılır? Tavuk Wellington tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

TAVUK WELLİNGTON TARİFİ VE MALZEMELERİ

Bir kilo tavuk göğsü

500 gr milföy hamuru

250 gr mantar

Dijon hardalı

3 dal taze kekik

3 dal taze biberiye

1 yumurta

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Karabiber

Tereyağı

Pırasa

TAVUK WELLİNGTON NASIL YAPILIR?

Bir kilo bütün tavuk göğsünün sığabileceği ölçekte bir cam kase içerisine yerleştirdikten sonra bonfilenin her iki tarafını önce tuzlayın, sonra karabiberleyin. 250 gr mantarı dilimler halinde kesin. Tavuk göğsünü geniş bir tavaya alın, üzerine zeytinyağı döktükten sonra her iki tarafını tavada çevirerek eti mühürleyin. Pişen etinizi fırın tepsisine yerleştirin.

Dilimlediğiniz mantarları farklı bir tavaya alın ve zeytinyağı ilave ettikten sonra karıştırarak pişirin. Milföy hamurunu düz bir zemin üzerine serdiğiniz streç film üzerine düzgünce yerleştirin, üzerine dijon hardalı serpin.

Dilim füme dana etlerini milföy hamurunun üzerini kaplayacak şekilde yan yana dizin. Üzerlerine pişirdiğiniz mantarları döktün, mantarların üzerine bonfile etinizi bütün olarak yerleştirin ve etin üzerine kekik ve taze biberiyeleri dizin. Daha sonra üst kısmını kaplayacak şekilde birkaç dilim füme dana etinide üzerine yerleştirin ve milföy hamuru ile kaplayın. Milföy hamurları ile eti iyice sarın.

Pişireceğiniz tepsinin üzerine pişirme kağıdı koyduktan sonra milföy hamuru ile sardığınız etinizi tepsiye alın. Milföy hamurunun hem üzerine hem de yanlarına yumurtayı sürdükten sonra, fırında 200 derecede 35 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek servis tabaklarınıza alın, üzerlerini biberiye ile süsleyin.