Gelinim Mutfakta Tavuklu Buğu Kebabı tarifi| Tavuklu Buğu Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Tavuklu Buğu Kebabı tarifi... Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan Tavuklu Buğu Kebabı için izleyiciler araştırmalar yapıyor. Ağızlarda enfes bir tat bırakan Tavuklu Buğu Kebabı malzemeleri ve yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAVUKLU BUĞU KEBABI MALZEMELERİ VE TARİFİ

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 kg kemiksiz tavuk

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı domates püresi

1 kavanoz garnitür

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı sıcak su

Beşamel sosu için malzemeler şöyle;

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri için malzemeler şöyle;

Kaşar peyniri

TAVUKLU BUĞU KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle uygun bir tencereyi ocağa alın ve içine sıvı yağı ekleyin.

Ardından soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın ve pembeleşene kadar kavurun.

Sonra eti kuşbaşı doğrayıp tencereye ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.

Daha sonra üzerine kırmızı biberi ve salçayı ekleyip karıştırın.

Domates püresini ilave edip garnitürün suyunu süzün ve onu da ekleyin.

Daha sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıcak suyu ekleyin ve 5 dakika bu şekilde pişirip ocaktan alın.

Beşamel sosu için;

Tencereye tereyağını alıp eritin.

Üzerine unu ekleyip birkaç dakika kavurun.

Sonra kavurduğun unun üzerine, sütü yavaş yavaş ekleyip bir yandan da karıştırın.

Kaynayıp koyulaşan beşamel sosunu ocaktan alın. Tuzunu ve karabiberini ekleyerek karıştırın.

Pişen tavuğu fırın kabına alıp üzerine beşamel sosu dökün.

Yemeğin üzerini bolca kaşar peyniri rendesi ile kaplayın ve 190°C fırında, peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve dilimlin. Afiyet Olsun.