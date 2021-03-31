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Gelinim Mutfakta Tavuklu Ispanaklı Börek tarifi | Tavuklu Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Tavuklu Ispanaklı Börek tarifi | Gelinim Murfakta'nın bugünkü bölümünde Tavuklu Ispanaklı Börek yapılıyor. Programı izleyenler internet arama motorlarında Tavuklu Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorusunu aratıyor. Bizler de sizler için programda verilen Tavuklu Ispanaklı Börek tarifine haberimizde yer verdik.

Gelinim Mutfakta Tavuklu Ispanaklı Börek tarifi | Tavuklu Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta 31 Mart Çarşamba Tavuklu Ispanaklı Börek tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Günün en çok aratılan konusu Kanal D'nin gündüz kuşağında yer alan Gelinim Mutfakta yemek yarışma  programının yemek tarifi oldu. Peki; Tavuklu Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TAVUKLU ISPANAKLI BÖREK MALZEMELERİ VE TARİFİ

1 paket yufka
2 bağ ıspanak
3 parça tavuk göğsü
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı salça ve
İsteğe bağlı baharatlar
Soğanı kavurmak için sıvı yağ

Börek sosu için malzemeler şöyle;

1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1  yumurta

TAVUKLU ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk göğsünü parçalara ayırıp haşlayalım süzüp tiftikleyelim.
Ardından ıspanağı kendi suyunda biraz haşlayıp süzün sıkalım.
Sonra soğanı yağda salçayla kavurup haşlanan tavuğu ekleyelim ve baharatları da ekleyerek biraz yağda kavuralım.
Suyunu sıktığımız ıspanağı da ekleyip biraz daha kavuralım.
İç harcı soğumaya bırakalım.
Börek sosumuzu bir kapta karıştırıp hazırlayalım.
Ardından bir adet yufkayı dörde bölelim ve diğerlerine de aynı şekilde büyük üçgen şeklini verelim.
Sonra börek sosumuzu üçgen yufkalara fırça yardımıyla her tarafına sürüp börek harcımızı orta kenar kısmına koyalım ve yanlardan kapatıp uca doğru yuvarlayalım.
Tüm yufkaları da aynı şekil yapalım.
Kalan börek sosumuzu da sardığımız yufkaların üzerine de sürelim.
Önceden ısıtılmış 200 derece  fırında üstü kızarıncaya kadar pişirelim.
Böreğin üzerine isteğe bağlı olarak çörekotu da serpebiliriz. 
 

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