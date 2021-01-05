Gelinim Mutfakta Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi |Tavuklu Kağıt Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi nedir? Tavuklu Kağıt Kebabı bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Tavuklu Kağıt Kebabı yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Tavuklu Kağıt Kebabı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün İmam Bayıldı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Kağıt Kebabı nasıl yapılır? Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...
TAVUKLU KAĞIT KEBABI TARİFİ VE MALZEMELERİ
6 adet kemiksiz tavuk kalça
1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş
1 adet kabak – küp doğranmış
1 adet orta boy patlıcan
2 adet orta boy patates
10 – 15 adet arpacık soğan
4 diş sarımsak
10 adet siyah zeytin
Sosu için Malzemeler
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay bardağı iri dövülmüş Ceviz
3 çay kaşığı tuz Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı Kuru kekik
TAVUKLU KAĞIT KEBABI YAPILIŞI
Salçaları, zeytinyağını, soya sosunu, iri dövülmüş cevizi, tuz, karabiber ve kekiği bir kasede karıştırın. Hazırladığınız sosu tavuklara ilave edin ve iyice karıştırın.
Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde kesin, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin. Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın.
Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın. Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.
190 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.