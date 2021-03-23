Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav tarifi | Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav tarifi... Haftaya enerjik başlayan gelinler bugün Tavuklu patlıcanlı pilav yaparak en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya çalışacak. Evlerinde programı takip eden izleyiciler programdaki Tavuklu patlıcanlı pilav tarifini araştırıyor. İşte Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtları...

TAVUKLU PATLICANLI PİLAV MALZEMELERİ VE TARİFİ

*2 su bardağı pirinç

*1 adet patlıcan

*250 gram tavuk göğüs eti

*1 paket çam fıstığı

*1 çay kaşığı safran

*3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

*Tuz

*Karabiber

*Zeytinyağı

TAVUKLU PATLICANLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Tavuk eti haşlayın ve didikleyip bir kenara alın. Ardından patlıcan alacalı soyun küçük küçük doğrayıp acısının çıkması için tuzlu suya yatırın.

Sonra bir tencereye zeytinyağı koyun ve kızdırın. İçine çam fıstığı koyup çevrilerek pembeleştirin. Fıstıklar pembeleşince tencereye tuzlu sudan çıkarılmış ve hafifçe kurutulmuş patlıcanlar eklenir.

Patlıcanların rengi döndükten sonra didiklenmiş tavuk etini tencereye ekleyin ve 1-2 dakika hep beraber çevirerek karıştırın.

Tencereye pirinçleri de ekleyin ve tane tane olana kadar kavurun.. Son olarak tencereye tuz, tarçın, karabiber, tavuk suyu veya su ekleyip pişmeye bırakın. Ve hazır, Afiyet olsun...