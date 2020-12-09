Gelinim Mutfakta Tavuklu Tantuni tarifi | Tavuk Tantuni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Tavuklu Tantuni bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Tantuni tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Tavuklu Tantuni yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

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Tavuklu Tantuni yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tavuklu Tantuni yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu Tantuni nasıl yapılır? Tavuklu Tantuni tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde... TAVUKLU TANTUNİ MALZEMELERİ VE TARİFİ Tavuk tantuni için malzemeler şöyle; 3 adet tavuk göğsü

Zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Lavaş ekmeği

İç malzemesi için: 2 adet kuru soğan

2-3 domates

Maydanoz

Tuz TAVUKLU TANTUNİ NASIL YAPILIR? Tavukları küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede haşlayın. Soğanları piyazlık doğrayın. Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın. Domatesleri de küp küp doğrayın. Haşladığınız tavukları süzüp suyunu kenara alın. Etleri geniş bir tavaya aktarıp üzerine zeytinyağını ilave edin. Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun. Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın. Yağladığınız lavaşların üzerine domatesleri ve soğanları yayın. Etleri de soğanların üzerine yerleştirip dürüm yapın. Afiyet olsun. Tantuninizi taze ekmek arasında da servis edebilirsiniz. Bölge Gündem gelinim mutfaktagelinim mutfakta yemek