Gelinim Mutfakta Üzümlü etli pilav tarifi | Üzümlü etli pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Üzümlü etli pilav yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Üzümlü etli pilav yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Üzümlü etli pilav nasıl yapılır? Üzümlü etli pilav tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ÜZÜMLÜ ETLİ PİLAV TARİFİ VE MALZEMELERİ

2 su bardağı pilavlık pirinç

1 tablet et bulyon

10 adet kuru kayısı

1 çay bardağı kuş üzümü ve kuru üzüm

400 gram sotelik doğranmış kuzu eti

1 adet soğan

2 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı yenibahar

4 çorba kaşığı yağ

1 çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım demet dereotu

Tuz, karabiber

ÜZÜMLÜ ETLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda süzgece alıp suyunu iyice süzdürün. Nohudun kabuklarını temizleyip kenara alın. Küçük küp doğranmış eti tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak kavurun.

Tereyağı ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Kıyılmış soğan ekleyip, soğan yumuşayana dek sotelemeye devam edin. Pirinci katıp bir-iki çevirin. Üzüm ve nohut ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Su ekleyip kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, harmanlayın ve üzerini önce mutfak havlusu sonra tencerenin kapağı ile kapatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.