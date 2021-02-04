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Gelinim Mutfakta Vegan Sebze Köftesi Tarifi| Vegan Sebze Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Vegan Sebze Köftesi nedir? Vegan Sebze Köftesi bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Vegan Sebze Köftesi nasıl yapılır? sorusu merak konusu oldu. İşte Vegan Sebze Köftesi yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta Vegan Sebze Köftesi Tarifi| Vegan Sebze Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Vegan Sebze Köftesi ve Kereviz Sapı Suyu Tarifi... Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında  bugün Vegan Sebze Köftesi ve Kereviz Sapı yemeği yapılıyor. Veganların afiyetle yiyebileceği Vegan Sebze Köftesi ve Kereviz Sapı tarifi hakkında detaylar haberimizde...

VEGAN SEBZE KÖFTESİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Vegan sebze köftesi için hazırlık ve pişirme süresi: 40 Dk. işte malzemeler;

1 adet patates
Yarım havuç
Yarım kabak
Yarım kereviz
3-4 dal maydanoz
3-4 dal dereotu
4 adet taze soğan
1 diş sarımsak
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
Bir tutam toz kişniş
Bir tutam kırmızı toz biber
3 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığımısır unu

Kızartmak için,

4 yemek  kaşığı zeytinyağı

Gelinim Mutfakta Vegan Sebze Köftesi Tarifi| Vegan Sebze Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

VEGAN SEBZE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Patatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın ve haşlayın.

Ezerek püre haline getirin.

Tüm baharatı ekleyin.

Kabağı rendeleyin ve suyunu iyice süzün.

Havuç ve kerevizi rendeleyin.

Suyu süzülmüş olan kabak, havuç ve kerevizi patatesli karışıma katıp, karıştırın.

İnce kıyılmış yeşillikleri, sarımsağı ekleyin.

Unu da ekleyerek yoğurun.

Elimizi hafifçe ıslatarak yumurta büyüklüğünde parçalar koparı.

Yuvarlayıp ve mısır ununa bulayın ve zeytinyağında önlü arkalı kızartın.

KEREVİZ SAPI SUYU MALZEMELERİ VE TARİFİ

Kereviz sapı suyu için de malzemeler şöyle;

1 paket kerevizin sapı
1 tutam maydanoz
1 adet limonun suyu
4 su bardağı içme suyu

Gelinim Mutfakta Vegan Sebze Köftesi Tarifi| Vegan Sebze Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KEREVİZ SAPI SUYU NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri blendera ekleyin ve çekin.

Elde ettiğiniz karışımı, tel süzgeç yardımıyla süzün.

Süzdüğünüz kereviz sapı suyunu afiyetle içebilirsiniz.

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