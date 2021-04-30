Gelinim Mutfakta Vezir Parmağı tarifi... Ağızlarda enfes bir tat bırakan Vezir Parmağı tatlısı bugünkü Gelinim Mutfakta programının menüsünde yer alıyor. Yarışmacılar bu kez Vezir Parmağı yaparak puan kazanmaya çalışacak. Peki Vezir Parmağı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

VEZİR PARMAĞI MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler şöyle;

1 adet yumurta

125 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı şeker

3,5 su bardağı un

Şerbeti için malzemeler şöyle;

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon

Üzeri için malzemeler şöyle;

Yarım su bardağı irmik

VEZİR PARMAĞI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencereye alarak kaynamaya bırakın

Şerbet kaynadıktan sonra limon suyunu da ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.

Ardından hamuru için, yumurta, oda sıcaklığında tereyağı, sıvı yağ ve yoğurdu yoğurma kabına alarak çırpın ya da elle karıştırın.

Sonra şeker, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek çırpmaya devam edin.

Unu yavaş yavaş ilave ederek, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içiyle yuvarlayın, parmak şeklinde şekiller verin.

Şekillendirdiğiniz hamurun her tarafını irmiğe bulayın.

Daha sonra pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine şekil verdiğiniz hamurları sıralayın.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.

Ardından hafif kızaran tatlıları fırından aldıktan ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbet ile buluşturun.

Son olarak da şerbeti çeken tatlıyı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.