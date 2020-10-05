Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aysun Kuşatan kimdir? Aysun Kuşatan ve kayınvalidesi nereli?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan kimdir? Cuma günü ekranlara gelen hafta finali bölümü ile elenen Ümran ve kaynanası Fatoş hanımın yerine Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan geldi. Peki Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aysun Kuşatan kimdir? Aysun Kuşatan ve kayınvalidesi Nurten Kuşatan nereli?

Gelinim Mutfakta Aysun Kuşatan kimdir?

Aysun Kuşatan 25 yaşında. 4 yaşında bir çocuk annesi olan Aysun Kuşatan 5 yıllık evli ve üniversite öğrencisi. Aysun Kuşatan ve kayınvalidesi aslında televizyon izleyenleri tarafından tanınan yüzler. Daha önce Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la sofrada yarışmasında da boy gösteren gelin kaynana, kamera önünde yarışmaya alışık.

Daha önce Zuhal Topal’la Sofrada programından tanınan Aysun Kuşatan Instagram adresi: @aysunkusatan

Gelinim Mutfakta Nurten Kuşatan kimdir?

Kayınvalide Nurten Kuşatan Pendik'ten katılıyor. Aslen Ardahanlı gelinine çok güveniyor ve birinci olmadan gitmeyi düşünmüyor.