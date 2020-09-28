Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ümran Tunca ve Fatoş hanım kimdir? Cuma günü ekranlara gelen hafta finali bölümü ile elenen Sinem ve kayınvalidesinin yerine Ümran Tunca ve Fatoş hanım geldi. Peki Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca kimdir? Ümran Tunca ve kayınvalidesi nereli?

Gelinim Mutfakta Ümran Tunca kimdir?

Ümran Tunca 1979 doğumlu. 41 yaşında olan Ümran 1,75 boyunda. Aslen Aydınlı olan Ümran yarışmaya Denizli’den katılıyor. 10 yıllık evli olan gelinimiz 2 çocuk annesi.

Gelinim Mutfakta Kaynana Fatoş Hanım Kimdir?

Bu hafta gelin Ümran Tunca ile birlikte yarışmaya Fatoş Tunca katıldı.

Gelinim Mutfakta Yeni 28 Eylül Yarışmacıları Kim?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta veda eden gelin Sinem oldu. Yeni haftayla birlikte Sinem ve kayınvalidesinin yerine katılan isimler Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş Tunca oldu.