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Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında farklı yarışmacılarla ve birbirinden lezzetli tariflerle izleyicilerle buluşacak.

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon tanıtım fragmanını yayınladı. Birbirinden iddialı gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği yarışma yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleri ile 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de olacak.

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14 Ağustos 2020 Cuma 12:09
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