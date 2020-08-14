Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında farklı yarışmacılarla ve birbirinden lezzetli tariflerle izleyicilerle buluşacak.

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon tanıtım fragmanını yayınladı. Birbirinden iddialı gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği yarışma yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleri ile 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de olacak.

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı!

Aamir Khan'dan Adana’da ciğer şov!

Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı yayınlandı |Serkan'dan Eda'ya sevgi sözleri!

Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Sibel Ramo'ya ihanet mi ediyor?