Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Son dakika | Haiti Devlet Başkanı Moise, silahlı saldırıda öldürüldüKadın isminin anlamı nedir, Kadın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cemil isminin anlamı nedir, Cemil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?11 bin hastada denendi! Ağır Kovid vakaları için DSÖ'de güzel haber: Hayat kurtaran ilaç keşfedildi!Lahik isminin anlamı nedir, Lahik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akbank hacklendi mi? Ünlü hacker grubu Anonymous'tan açıklama: Gizleyemeyeceklerini düşünüyoruzDikel isminin anlamı nedir, Dikel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?Maraşlı 25. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izle
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezon hazırlıkları devam eden programı Seda Sayan'ın yerine sürpriz bir ismin sunacağı da gelen kulis bilgileri arasında. İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler? sorularının yanıtları ve diğer tüm merak edilenlerin detayları.

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

4 yarışmacı 4 kaynana ve her gün 1 çeyrek altın. Gündüz kuşağı programları arasında fenomen olan Gelinim Mutfakta yeni sezonda yine reyting rekorları kırmaya geliyor. 2 Temmuz'da sezon finaline giren program yeni sezona bomba sunucusuyla çıkacak. Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler? 

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Gelinim Mutfakta 2 Temmuz itibariyle 1 aylık sezon finaline girdi. Sevilen program Ağustos'un ilk haftasında başlayacak. Ancak tam tarih henüz netleşmedi. Öte yandan Seda Sayan'ın yerine eski yarışmacı Reyhan Hanım'ın programı sunacağı iddia ediliyor. 

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta yeni sezon kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelinim Mutfakta'ın yeni sezonunda yarışacak gelin ve kaynanalar henüz belli oldu. Yeni sezon fragmanı yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. 

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT