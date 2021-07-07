4 yarışmacı 4 kaynana ve her gün 1 çeyrek altın. Gündüz kuşağı programları arasında fenomen olan Gelinim Mutfakta yeni sezonda yine reyting rekorları kırmaya geliyor. 2 Temmuz'da sezon finaline giren program yeni sezona bomba sunucusuyla çıkacak. Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Gelinim Mutfakta 2 Temmuz itibariyle 1 aylık sezon finaline girdi. Sevilen program Ağustos'un ilk haftasında başlayacak. Ancak tam tarih henüz netleşmedi. Öte yandan Seda Sayan'ın yerine eski yarışmacı Reyhan Hanım'ın programı sunacağı iddia ediliyor.

Gelinim Mutfakta yeni sezon kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelinim Mutfakta'ın yeni sezonunda yarışacak gelin ve kaynanalar henüz belli oldu. Yeni sezon fragmanı yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.