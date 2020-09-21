Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı gelin Sinem ve kaynana Aynur Ter kimdir?

Onur Büyüktopçu'nun yeni sezonda sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yeni haftaya yeni yarışmacılarla başladı. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden gelin Miray ve kayınvalidesi Züleyha'nın yerine bu hafta gelin Sinem ve kaynanası Aynur Ter katıldı. Peki yeni yarışmacı gelin Sinem ve kaynanası Aynur Ter kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA SİNEM TER VE KAYNANASI AYNUR TER KİMDİR?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya yeni yarışmacı olarak katılan Sinem ter ve kayınvalidesi Aynur Ter yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslende İstanbullu olan gelin adayı Sinem 1,71 boyunda ve 59 kilo. en büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu söyleyen Sinem haksızlığa gelemeyeceğini dile getirdi.

Kayınvalide Aynur ise oldukça neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekiyor. Aynur hanim 1.63 boyunda ve 60. kilo. Gelinine güvendiğini dile getiren Aynur hanım tuttuğunu koparan bir yapıya sahip.