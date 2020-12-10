Gelinim Mutfakta Zeytinnyağlı Brüksel Lahanası tarifi | Zeytinnyağlı Brüksel Lahanası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Zeytinnyağlı Brüksel Lahanası yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tavuklu Tantuni yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Zeytinnyağlı Brüksel Lahanası nasıl yapılır? Zeytinnyağlı Brüksel Lahanası tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI MALZEMELERİ VE TARİFİ

1 paket brüksel lahanası

1 büyük kuru soğan

1 havuç

1 patates

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Zeytinyağı

Tuz

Değirmen karabiber

1 şu bardağı kaynar su

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI YAPILIŞI

Lahanaların dış yapraklarını temizleyip sirkeli suda bekletiyoruz.

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp zeytinyağında sotelemeye başlıyoruz, sarımsakları ikiye bölüp atıyoruz.

Arkasından parmak şeklinde doğranmış havuçları ekleyip 5 dakika daha kavuruyoruz. S

onra patates ve lahanaları da ekleyip 10 dakika daha kavuruyoruz.

Soteleme işlemini yüksek ateşte yapıyoruz kı sebzeler sulanıp rengini kaybetmesin.

1 kaşık salça ekleyip tuz ve karabiberini koyuyoruz.

Biraz daha çevirip kaynar suyu ekliyoruz, Ben sebze yemeklerini çok sulu sevmediğim için salçayı açmak için 1 bardak kadar su kullandım siz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Zaten soteleme sırasında büyük ölçüde pişiriyorlar.

10 dakika kadar yeterli oluyor. Ilık servis yapıyoruz. Afiyetler olsun ;))