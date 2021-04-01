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  3. Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Püreli Patlıcan tarifi | Zeytinyağlı Püreli Patlıcan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Püreli Patlıcan tarifi | Zeytinyağlı Püreli Patlıcan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da haftanın 4. gününde gelinlerinh yapacağı yeni yemeğin adı belli oldu. Seda Sayan perşembe gününün yemeğini açıkladı. Yarışmacılar bugün Zeytinyağlı Püreli Patlıcan yapıyor. Peki Zeytinyağlı Püreli Patlıcan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Püreli Patlıcan tarifi...

Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Püreli Patlıcan tarifi | Zeytinyağlı Püreli Patlıcan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Püreli Patlıcan tarifi... Hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan yemeğin malzemeleri ve hazırlanışı haberimizde...

ZEYTİNYAĞLI PÜRELİ PATLICAN MALZEMELERİ VE TARİFİ

*5 adet patlıcan

*400 gram kuşbaşı et

*2 adet soğan

*3 adet domates

*2 adet sivri biber

*400 gram mantar

*5 dilim kaşar peyniri

*Tuz, karabiber

*1 çorba kaşığı zeytinyağı

*Püre için: 3 adet küçük boy patates

*1 su bardağı süt

*1 çorba kaşığı margarin, tuz

ZEYTİNYAĞLI PÜRELİ PATLICAN NASIL YAPILIR? 

Öncelikle püre için patatesleri haşlayıp ezdikten sonra süt, yağ ve tuzu ekleyip karıştırarak püreyi hazır hale getirin.

Sonra patlıcanların kabuklarını tek tek soyup önce boylamasına sonra enlemesine kesin. Ardından yarım saat tuzlu suda bekletip yağda kızartın. Eti tencereye koyun ve kısık ateşte yağsız halde pişirin.

Soğanları yemeklik şekilde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından üzerine ufak doğranmış biber, haşlanmış mantar, küp doğranmış domates ve tuz koyun ve suyunu çekene kadar pişirin. 2 patlıcanlı fırın tepsisine ortada boşluk kalacak şekilde enlemesine koyun.

2 patlıcanı ise yine ortada boşluk kalacak şekilde patlıcanların üzerine bu kez boylamasına yerleştirin. Boşluklara bir kaşık kadar kavrulmuş etten ilave edin. Üzerine de önce sos sonra bir kaşık püre ekleyin. Bütün patlıcanları böyle hazırlayın. Son olarak da 250 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarmadan önce üzerlerine birer dilim kaşar peyniri koyun. Peynir eriyince, fırından alın.

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