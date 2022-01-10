Gelinim Mutfakta'da bir ilk! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Nursel Ergin'in yanıtı merak ediliyor!

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan Damla kayınvalidesi Nuray'ı istemedi.

840. Bölümde Gelinim Mutfakta yapımına bir dilekçe veren Damla, dilekçede yarışmaya kaynanası ile devam etmek istemediğini ve anneannesiyle devam etmek istediğini bildirdi. Programın sunucusu Nursel Ergin de Damla'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair kararını verdiğini söyledi. Sonuç hem izleyicileri hem de diğer gelinleri şaşkına uğratacak...

DAMLA DİLEKÇE VERDİ

Programın 10 Ocak 2022 gününe dair yayınlanan fragmanında Nursel Ergin'in ''Damla ''Ben anneannemle yarışmak istiyorum. Kayınvalidemle bundan sonra yarışmak istemiyorum.'' dedi. Biz de yapımcılarımız, yönetmenlerimiz oturdular, konuştular. Bir karara vardılar. Damla isteği üzerine cumartesi günü bizi aramış ve kararını açıklamış. Kararının ne olduğunu sizinle aynı anda öğrenmek istedim.'' dedi. Peki ama Damla ve Nuray hanım programa gelecek mi yoksa veda mı edecek?

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 168. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 79 puan Toplayan yarışmacılar Yeşim ve Damla oldu ve bilezikleri bölüştüler! Yeşim 14. adet Damla 7.altın bilezik kazanmış olurken 68. haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 52 puan ile elenen Gelin Yeliz ve kayınvalide Ayfer hanım oldu.