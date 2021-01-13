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Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni programı Gelinim Mutfakta'da bugün yine gelinler en lezzetli yemekleri yaparak çeyrek altını kazanmak için birbirleri ile yarışırken eğlence de hız kesmeden devam ediyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da neler olacak? Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor? Detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor?

Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor? Gelinim Mukfakta'nın sıkı takipçileri programda kaynanaların ve gelinlerin kostümlerini görünce Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor? sorularını araştırmaya başladı.

Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor?

GELİNİM MUTFAKTA GELİN VE KAYNANALAR NEDEN ŞAPKA TAKIYOR?

Kanal D ekranlarının hem lezzet hem de eğlence dolu programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden olan 'Empanadas' yaptı. Bu yüzden gelin ve kaynanalar programda Meksika rüzgarı estirmek için o yöreye ait kıyafetlerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

EMPANADAS TARİFİ NEDİR?

Empanada, İspanya, Orta Amerika (Meksika), Filipinler ve başta Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela olmak üzere Güney Amerika'da içi doldurularak yapılan ve yenen bir börektir.

Gelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor?

EMPANADAS TARİFİ

 

EMPANADAS MALZEMELERİ NELER?

3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
75 gram tereyağı
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı sirke
Yarım su bardağı su
İç harcı için:

1 adet kuru soğan

10 dal maydanoz

200 gram az yağlı kıyma

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

GELİNİM MUTFAKTA EMPANADAS (MEKSİKA BÖREĞİ) TARİFİ

Yumurta, sirke ve suyu bir kasede çırpmakla başlayın.

Başka bir kabın içinde unu, tuzu ve tereyağını karıştırın. İki karışımı bir kapta yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz hamuru dinlenmesi için 40 dakika bekletin.

Bu arada iç harcını yapmaya başlayın.

Harç malzemelerini bir tavada güzelce kavurun.

Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere bölün.

Bezeleri unla açarak iç harcını yerleştirin ve ağızlarını kapatın.

Bu sırada yumurta ve suyu bir kapta karıştırarak hazırladığınız bezelerin üzerine sürün.

Börekleri tepsiye dizin. 

180 derecelik fırında 30 dakika kadar, üstleri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Empanadas böreğinin iç harcında dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Börekleri istediğiniz boyut ve şekillerde hazırlayabilirsiniz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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