Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyircilerine eğlenceli anlar yaşatan Gelinim Mutfakta'da bugün büyük bir şok yaşandı. Yarışmanın başarılı ismi Gizem yeni bölüm ekranlarda yer almadı. Peki Gelinim Mutfakta'da Gizem ve kaynanası neden yok? Ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Gizem elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GİZEM VE KAYNANASI NEDEN YOK? GİZEM AYRILDI MI?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanacak yeni bölümünde yarışmanın sevilen ismi Gizem'in yer almaması programın takipçilerini şaşırttı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü özel nedenlerden dolayı İlayda ve kaynanası Gülcan Hanım yarışmadan çekilmişti. Bu gelişmenin ardından yarışmadan bir isim daha şok bir kararla ayrıldı.

Gizem ve kaynanası sağlık sorunları nedeni ile yarışmadan çekildi.

GİZEM'İN YERİNE GELİNİM MUTFAKTA'YA HANGİ İSİM GERİ GELDİ?

Başarılı yarışmacı Gizem'in yerine Gelinim Mutfakta'ya 2 sürpriz isim katıldı. Bu isimlerden biri daha önce Gelinim Mutfakta’ya katılan Zeynep ve kaynanası oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI