Gelinim Mutfakta'da gözyaşları sel oldu! Yaren'in kayınvalidesi Filiz Hanım anlattıklarıyla Demet Akalın'ı bile ağlattı!

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler verilen tarifi en güzel yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Kimi zaman yarışmacılar arasında gerginlikler tavan yaparken kimi zaman duygusal anlara da sahne oluyor.

"GÜLEN İNSANLARIN İÇİNDE BİR ACI VARDIR"

Gelinim Mutfakta’da yer alan kayınvalide Filiz Hanım, eşinin ve çocuğunun ölümünü anlattığı bölümde gözyaşları sel olurken gelini Yaren’de kayınvalidesine destek oldu. Eşinin ölüm haberini televizyonda haberlerden gördüğünü söyleyen Filiz Hanım, "Gülen insanların içinde bir acı vardır. Eşimin ölüm haberini televizyonda haberlerde gördüm. En acısı da evladım. O kadar güzel o kadar tatlı bir kızdı ki.." şeklinde açıklamalarıyla izleyen herkesi duygulandırdı.

"ADINI FUNDA KOYACAĞIM"

O sırada gelini Yaren de eğer bir kızı olursa adını Filiz Hanım'ın ölen kızının ismi olan Funda koyacağını ve onun gelinliğini de kızına giydireceğini söyleyerek kayınvalidesine destek oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YAREN’İN KAYINVALİDESİ FİLİZ KİMDİR?

Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Kaya, Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katılıyor. 21 yaşında ev hanımı olan Yaren, yeni evli. Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yapmıştı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Kayınvalide Filiz, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini dile getirmişti.