AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK toplantısının ardından flaş açıklamalar14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı13 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu?Cristiano Ronaldo corona mı? Ronaldo koronavirüse mi yakalandı?Son dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim çeyrek altını kim aldı?Türkiye - Sırbistan maçına seyirci alınacak!Denizli'de şoke eden anlar! Çıplak şekilde durakta mastürbasyon çekti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da gelinler yemekleriyle damak zevklerini şenlendirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 14 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda  yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim? Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 14 EKİM ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın dördüncü gününde birbirinden güzel lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜN BİRİNCİSİ 

YASEMİN HANIM

Zeynep: 

Nurcan: 

İlayda: 

Aysun: 

GÜLCAN HANIM 

İlayda: 

Nurcan: 

Zeynep: 

Aysun: 

HAVVA HANIM

Aysun: 

Zeynep: 

İlayda: 

Nurcan: 

 NURTEN HANIM

Aysun: 

Nurcan: 

Zeynep: 

İlayda: 

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Ayşe: 

Zeynep: 

İlayda: 

Aysun: 

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde de çeyrek altın alan isim oldu.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT