Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 16 Eylül çeyrek altını kim aldı?

Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Yeni sezonda yepyeni yarışmacıları Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıyla rekabeti devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 17 Eylül Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar hünerlerini sergiliyor. Bugün henüz günün birincisinin kim olduğu açıklanmadı. Gün birincisi belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Eylül 2020'de yayınlanan 533. Bölümde Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Ayşe Önal-Ayşe Çakır, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Miray Akan-Züleyha Akan çiftleri "Sebzeli Güveç" için yarıştılar.

Gelinim Mutfakta haftanın 3.gününde çeyrek altının sahibi Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ

YASEMİN HANIM

Ayşe:

İlayda:

Zeynep:

Miray:

GÜLCAN HANIM

Ayşe:

Zeynep

İlayda:

Miray:

ZÜLEYHA HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

AYŞE HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?