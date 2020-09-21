Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 21 Eylül çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da haftanın ilk gününde günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 21 EYLÜL PAZARTESİ

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın ilk gününde el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 21 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜN BİRİNCİSİ

YASEMİN HANIM

Ayşe:

İlayda:

Zeynep:

Miray:

GÜLCAN HANIM

Ayşe:

Zeynep

İlayda:

Miray:

ZÜLEYHA HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

AYŞE HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?