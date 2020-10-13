Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 20 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim? Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 20 EKİM ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın dördüncü gününde birbirinden güzel lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM SALI GÜNÜN BİRİNCİSİ

YASEMİN HANIM

Zeynep: 5

Didem: 2

İlayda: 4

Aysun: 1

GÜLCAN HANIM

İlayda: 5

Didem:2

Zeynep: 4

Aysun: 1

SABAHAT HANIM

Aysun: 1

Zeynep: 3

İlayda: 5

Didem: 4

SABAHAT HANIM

Aysun: 1

Nurcan: 4

Zeynep: 3

İlayda: 5

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Didem: 1

Zeynep: 5

İlayda: 4

Aysun: 2

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde de çeyrek altın alan isim Aysun oldu.