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  3. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 21 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 21 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da gelinler yemekleriyle damak zevklerini şenlendirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 21 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda  yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim? Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 21 EKİM ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın dördüncü gününde birbirinden güzel lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜN BİRİNCİSİ 

YASEMİN HANIM

Zeynep: 

Didem: 

İlayda: 

Aysun: 

GÜLCAN HANIM 

İlayda: 

Didem

Zeynep: 

Aysun: 

SABAHAT HANIM

Aysun: 

Zeynep: 

İlayda: 

Didem:

 SABAHAT HANIM

Aysun: 

Nurcan: 

Zeynep: 

İlayda: 

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Didem: 

Zeynep: 

İlayda: 

Aysun: 

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde de çeyrek altın alan isim oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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