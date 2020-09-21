Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 22 Eylül çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da haftanın ilk gününde günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 22 EYLÜL SALI

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın ilk gününde el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 537. Bölüm Fragmanı yayında! Bu bölümde gelinler mangalda anne köftesi yapmaya çalışıyor. Peki gelinler mangalı yakıp, başarılı bir köfte yapabilecekler mi?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL SALI GÜNÜN BİRİNCİSİ

YASEMİN HANIM

Ayşe:

İlayda:

Zeynep:

Miray:

GÜLCAN HANIM

Ayşe:

Zeynep

İlayda:

Sinem:

AYNUR HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Sinem:

AYŞE HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Sinem:

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Miray:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?