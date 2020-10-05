Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 6 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim? Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 6 EKİM SALI

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın ilk gününde el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMAN

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM SALI GÜNÜN BİRİNCİSİ

YASEMİN HANIM

Zeynep:

Ayşe:

İlayda:

Aysun:

GÜLCAN HANIM

İlayda:

Ayşe:

Zeynep:

Aysun:

AYŞE HANIM

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Aysun:

NURTEN HANIM

Aysun:

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Ayşe:

Zeynep:

İlayda:

Aysun:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde de çeyrek altın alan isim oldu.