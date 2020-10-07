Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 8 Ekim çeyrek altını kim aldı?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da gelinler yemekleriyle damak zevklerini şenlendirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?
Yeni sezonda yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim? Çeyrek altını kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 8 EKİM PERŞEMBE
Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın ilk gününde el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMAN
GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ
YASEMİN HANIM
Zeynep:
Ayşe:
İlayda:
Aysun:
GÜLCAN HANIM
İlayda:
Ayşe:
Zeynep:
Aysun:
AYŞE HANIM
Ayşe:
Zeynep:
İlayda:
Aysun:
NURTEN HANIM
Aysun:
Ayşe:
Zeynep:
İlayda:
ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI
Ayşe:
Zeynep:
İlayda:
Aysun:
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde de çeyrek altın alan isim oldu.