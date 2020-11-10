Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 10 Kasım Pazartesi

Gelinim Mutfakta'da 2 Kasım Pazartesi günün birincisi kim oldu? Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 2 Kasım Pazartesi günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Kaynanalar gelinlerinin tabaklarını bulabildi mi? Hangi geline kaç puan verdiler? 10 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 10 KASIM PAZARTESİ

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor. İşte kaynanaların puanları:

SEMRA HANIM

Esra:

Gizem:

İlayda:

Aysun:

GÜLCAN HANIM

İlayda:

Gizem:

Esra:

Aysun:

HATİCE HANIM

Aysun:

Esra:

İlayda:

Gizem:

NURTEN HANIM

Aysun:

Gizem:

Ezgi:

İlayda:

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Gizem:

Esra:

İlayda:

Aysun:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin puanla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.