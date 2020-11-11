Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 11 Kasım Çarşamba

Gelinim Mutfakta'da 11 Kasım Çarşamba günün birincisi kim oldu? Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 11 Kasım Pazartesi günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Kaynanalar gelinlerinin tabaklarını bulabildi mi? Hangi geline kaç puan verdiler? 11 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 11 KASIM ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün Kıymalı Karnabahar Graten yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor. Altını kim aldı? İşte kaynanaların puanları:

Gelinim Mutfakta Kıymalı Karnabahar Graten tarifi | Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GÜLCAN HANIM

İlayda: 5 (kendi gelini)

Gizem: 1

Esra: 4

Aysun: 4

NURTEN HANIM

Aysun: 3 (kendi gelini)

Gizem: 1

Esra: 1

İlayda: 5

HATİCE HANIM

Aysun: 3

Gizem: 1

Esra: 5 (kendi gelini)

İlayda: 2

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin İlayda oldu.