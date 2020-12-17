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Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Aralık Perşembe

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında 17 Aralık Perşembe tarihinde zaman zaman çekişmeler yaşanıyor. Peki günün birincisi hangi gelin oldu? 17 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta'nın günün birincisi gelini kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Aralık Perşembe

Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor.  Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 17 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 17 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 17 ARALIK PERŞEMBE

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor. 

PUAN DURUMU

İlayda: 

Aysun: 

Gamze: 

Gizem: 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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