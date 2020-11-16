Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Kasım Salı
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında 16 Kasım tarihinde zaman zaman çekişmeler yaşanıyor. Peki günün birincisi hangi gelin oldu? 16 Kasım Pazartesi 2020 Gelinim Mutfakta'nın günün birincisi gelini kim oldu?
Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 17 Kasım Salı günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Kaynanalar gelinlerinin tabaklarını bulabildi mi? Hangi geline kaç puan verdiler? 16 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 17 KASIM SALI
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor. İşte kaynanaların puanları:
SEMRA HANIM
Elif:
Gizem:
İlayda:
Didem:
GÜLCAN HANIM
İlayda:
Gizem:
Elif:
Didem:
AYŞE HANIM
Elif:
Didem:
İlayda:
Gizem:
GÖNÜL HANIM
İlayda:
Gizem:
Elif:
Didem:
ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI
İlayda:
Gizem:
Elif:
Didem: