Balıkesir’de aranan 119 şahıs Jandarma ekiplerince yakalandıDüzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandıEşini vuran kadın ardından kendi canına kıydıAylin Aslım, Utku Vargı’yla evlendi!FETÖ'ye bir darbe daha: 54 gözaltıGünlük burç yorumları | 17 Kasım Salı Nuray Sayarı günlük burç yorumlarıHükmen yenilgi nedir, ne demek? Hükmen yenilgi sebepleri | Süper Lig'de hükmen yenilgi olacak mı?Vergi yapılandırma nasıl yapılır? | Borç yapılandırma işlemiBakan Elvan'dan flaş ekonomi açıklaması: Büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Kasım Salı

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Kasım Salı

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında 16 Kasım tarihinde zaman zaman çekişmeler yaşanıyor. Peki günün birincisi hangi gelin oldu? 16 Kasım Pazartesi 2020 Gelinim Mutfakta'nın günün birincisi gelini kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Kasım Salı

Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor.  Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 17 Kasım Salı günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Kaynanalar gelinlerinin tabaklarını bulabildi mi? Hangi geline kaç puan verdiler? 16 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 17 Kasım Salı

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 17 KASIM SALI

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor. İşte kaynanaların puanları:

SEMRA HANIM

Elif: 

Gizem: 

İlayda: 

Didem: 

GÜLCAN HANIM 

İlayda: 

Gizem: 

Elif: 

Didem: 

AYŞE HANIM

Elif: 

Didem: 

İlayda: 

Gizem: 

 GÖNÜL HANIM

İlayda: 

Gizem: 

Elif: 

Didem: 

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

İlayda: 

Gizem: 

Elif: 

Didem: 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT