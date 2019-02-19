Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 19 Şubat Salı

Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftaiçi her gün 12.45'te Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 19 Şubat Salı günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi onuruna erişti? Kaynanalar gelinlerinin tabaklarını bulabildi mi? Hangi geline kaç puan verdiler? 19 Şubat Salı Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 19 ŞUBAT

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "..." yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor. İşte kaynanaların puanları:

Dilek Kaynana:

Bircan Gelin - 3 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 3 puan

Nergis Gelin - 5 puan

Gülcan Gelin - 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin - 1 puan (kendi gelini)

Nergis Gelin - 5 puan

Gülcan Gelin - 4 puan

Bircan Gelin - 3 puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin - 3 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 5 puan

Nergis Gelin - 1 puan

Bircan Gelin - 2 puan

... Kaynana:

... Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Gülcan Gelin - puan

Nergis Gelin - puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini puanla ve oldu. Günün en düşük puanını ise puanla aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 242. BÖLÜM FRAGMAN

Gelinim Mutfakta 5 Şubat Salı günü yayınlanacak olan 232. Bölümün fragmanı yayında! Songül Hanım, Gülcan'ın ustalık belgesini yırtıyor! Gülcan, Gelinim Mutfakta ustalık belgesini getirince olanlar oluyor. Kayınvalide Besime Hanım, gelininin belgesini gösteriş yaparak izleme odasında masaya koyunca ortalık karışıyor ve Songül Hanım belgeyi yırtarak tepki gösteriyor. Ezgi ve Gülcan arasında yine kriz çıkıyor ve Ezgi Gülcan'a "Haddini bil haddini bilmezsen sana haddini bildiririm" diye uyarıda bulunuyor. Sina kızıyla yaşadığı zor günleri anlatırken neden gözyaşlarına boğuldu?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.