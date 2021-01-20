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Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 20 Ocak Çarşamba

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında 20 Ocak Çarşamba tarihinde zaman zaman çekişmeler yaşanıyor. Peki günün birincisi hangi gelin oldu? 19 Ocak Salı Gelinim Mutfakta'nın günün birincisi gelini kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 20 Ocak Çarşamba

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor. 

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 20 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 20 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

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GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 20 OCAK ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta'da 20 Ocak Çarşamba günü birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin henüz belli olmadı.

PUAN DURUMU

Zeynep:

Aysun:

Gizem:

Sibel:

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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