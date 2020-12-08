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Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 8 Aralık Salı

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında 8 Aralık Salı tarihinde zaman zaman çekişmeler yaşanıyor. Peki günün birincisi hangi gelin oldu? 8 Aralık Salı Gelinim Mutfakta'nın günün birincisi gelini kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 8 Aralık Salı

Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor.  Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 8 Aralık Salı günün birincisi kim oldu? Hangi gelin elinin lezzetiyle günün birincisi oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 8 Aralık Salı Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 8 ARALIK SALI

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor. İşte kaynanaların puanları:

Semra HANIM

İlayda: 

Aysun: 

Gamze: 

Gizem: 

Nurten HANIM 

İlayda: 

Gizem: 

Aysun:

Gamze : 

Gülcan HANIM

İlayda: 

Gizem: 

Aysun: 

Gamze: 

 Güllüzar HANIM

İlayda: 

Gizem: 

Aysun: 

Gamze: 

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 8 Aralık Salı

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

İlayda: 

Gizem: 

Aysun: 

Gamze: 

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI? 

Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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