Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 02 Ocak | Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 03 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (03 Ocak Perşembe) gelinler, ‘ ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Cansu, Rümeysa, Elif Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 03 Ocak Perşembe günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Nilgün Kaynana:

Yağnur Gelin - … puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin – … puan

Rümeysa Gelin – … puan

Elif Gelin – … puan

Nezahat Kaynana:

Rümeysa Gelin - puan (kendi gelini)

Yağnur Gelin - puan

Ezgi Gelin - puan

Elif Gelin – puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin - puan (kendi gelini)

Elif Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Rümeysa Gelin- puan

Ziyafet Kaynana:

Elif Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Rümeysa Gelin - puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini … puanla … oldu. Günün en düşük puanını ise … puanla … aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 202. (YENİ BÖLÜM) BÖLÜMDE NELER OLACAK?