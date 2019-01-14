İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 14 Ocak| Çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 14 Ocak| Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? 14 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 14 Ocak| Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 14  Ocak Pazartesi günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (14 Ocak Pazartesi gelinler, ‘  ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Ezgi, ..., Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 14 Ocak Pazartesi günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Nilgün Kaynana:
Yağnur Gelin -   puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin –  puan
Rümeysa Gelin –  puan
Sina Gelin –  puan

... Kaynana:
111 Gelin - puan  (kendi gelini)
Yağnur Gelin - puan
Ezgi Gelin -  puan
Sina Gelin –  puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin -  puan (kendi gelini)
Sina Gelin -  puan
Yağnur Gelin -  puan
... Gelin-puan

Songül Kaynana:
Sina Gelin -  puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Yağnur Gelin -  puan
Rümeysa Gelin  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..puanla ..oldu. Günün en düşük puanını ise ...puanla ...aldı.

216.BÖLÜM FRAGMAN

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.