Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 16 Ocak| Çeyrek altını kim aldı?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? 16 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 16 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu?
ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün (16 Ocak Çarşamba gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Ezgi, Simge, Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 16 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu?
İşte kayınvalidelerin puanları:
Nilgün Kaynana:
Yağnur Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin – puan
Simge Gelin – puan
Sina Gelin – puan
Nezahat Kaynana:
Simge Gelin - puan (kendi gelini)
Yağnur Gelin - puan
Ezgi Gelin - puan
Sina Gelin – puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin - puan (kendi gelini)
Sina Gelin - puan
Yağnur Gelin - puan
Simge Gelin-puan
Songül Kaynana:
Sina Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Yağnur Gelin - puan
Simge Gelin puan
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..puanla ..oldu. Günün en düşük puanını ise ...puanla ...aldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.