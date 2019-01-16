Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Kim? 16 Ocak| Çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 16 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (16 Ocak Çarşamba gelinler, ‘ … ' yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Yağnur, Ezgi, Simge, Sina Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 16 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Nilgün Kaynana:

Yağnur Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin – puan

Simge Gelin – puan

Sina Gelin – puan

Nezahat Kaynana:

Simge Gelin - puan (kendi gelini)

Yağnur Gelin - puan

Ezgi Gelin - puan

Sina Gelin – puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin - puan (kendi gelini)

Sina Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Simge Gelin-puan

Songül Kaynana:

Sina Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Yağnur Gelin - puan

Simge Gelin puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..puanla ..oldu. Günün en düşük puanını ise ...puanla ...aldı.